De producent die belooft een einde te maken aan laadangst: kan ‘Tesla-rivaal’ de elektrische autowereld revolutioneren?

Een elektrische auto met een verwisselbare batterij, zodat je in een mum van tijd weer verder kan: dat is het concept van Nio. De Chinese autoconstructeur heeft al meer dan achthonderd wisselstations in China en komt nog dit jaar naar Nederland en Duitsland. Volgend jaar is ook België aan de beurt. Als het doorbreekt én werkt, lost het voor veel mensen de angst op voor het beperkte rijbereik.