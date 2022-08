Net als alle 998 anderen had hij geen idee welke hel hem te wachten stond. Maar hij kon het navertellen, als één van slechts een handvol

Het is tachtig jaar geleden dat de eerste Joden vanuit Mechelen op dodentransport werden gezet naar het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. Icek Lejb Wajs, een Poolse Jood die in België woonde, was 19 jaar toen hij op 4 augustus 1942 op het eerste treintransport stapte in Kazerne Dossin. Net als de andere 998 passagiers had hij geen flauw benul van welke hel hem te wachten stond. Hij zou een van de slechts negen overlevenden zijn van dat eerste transport...