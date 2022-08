Bpost presteert beter dan verwacht, maar blijft voorzichtig: “Forse tegenwinden blijven voor onzekerheid zorgen”

In het tweede kwartaal boekte Bpost een omzet van 1,04 miljard euro, stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) kwam meer dan een vijfde (22,5 procent) lager uit op 82,6 miljoen euro. De resultaten zijn beter dan waarop analisten hadden gerekend.

Bpost zette ook betere cijfers in de boeken dan het zelf had verwacht. Het tweede kwartaal overtrof de ebit-richtlijn van 280 tot 310 miljoen euro voor het volledige jaar, luidt het. “We bevinden ons in een positie om het risico in ons oorspronkelijke vooruitzicht naar beneden toe bij te stellen van tot 40 miljoen euro naar tot 25 miljoen euro”, zegt Tirez.

Vooral de goede prestaties van logistiekdochter Radial in Noord-Amerika hielden Bpost boven water. Die sprokkelde meer klanten en kon de inkomsten met bijna een vijfde opkrikken.

Pakjes

Bij de Belgische activiteiten, goed voor de helft van de omzet, kreeg Bpost een knauw in de pakjesactiviteiten: het leverde 12,9 procent minder pakketten dan in het door de coronapandemie gedopeerde kwartaal een jaar eerder. De daling is vooral te wijten aan het feit dat de Amerikaanse webwinkelreus Amazon de levering van pakjes in eigen handen aan het nemen is.

Volgens Tirez slaagt Bpost er wel in om het lagere pakjesvolume voor Amazon bij andere klanten terug te winnen. In het tweede kwartaal ging het volgens de CEO om 40 procent van het misgelopen volume. Bovendien gaat het vaak om nieuwe commerciële klanten die Bpost betere marges opleveren, luidt het.

Ook het postvolume kende een daling van 7,5 procent. Hogere prijzen voor postzegels konden het inkomstenverlies wel beperken van 20,3 tot 7,3 miljoen euro.

Hogere kosten

Voorts wogen hogere kosten voor energie, transport en lonen, als gevolg van de automatische indexering, op de winst. “Bij Bpost zijn de loonkosten 70 tot 73 procent van de totale kosten”, benadrukt Tirez.

Personeelsafbouw en een belastingmeevaller verzachtten de opgelopen rekeningen wel. In een jaar tijd vloeiden 780 voltijdse werknemers af. Bovendien blijft Bpost reorganiseren, door vertrekkende werknemers niet te vervangen of mensen intern nieuwe functies aan te bieden. “We blijven onze organisatie aanpassen naar de vraag van onze klanten”, aldus Tirez. “We moeten er zijn wanneer de klanten willen dat we er zijn, bijvoorbeeld bij avond- en weekendleveringen.”

Voor de komende kwartalen blijft de CEO waakzaam voor moeilijke marktomstandigheden, met een aanhoudende hoge inflatie, bijkomende loonindexeringen, hoge transport- en energiekosten en een dalend consumentenvertrouwen. “De focus blijft hoog op het zo goed mogelijk voorbereid zijn op de onzekerheden die ons te wachten staan. We ondernemen proactief actie”, zegt Tirez. Bpost zal nieuwe klanten blijven sprokkelen, de “prijzen verhogen waar dat kan” en de kosten drukken.