Complotdenker Alex Jones aangeklaagd voor 150 miljoen na valse claims over Sandy Hook-schietpartij, advocaten blunderen stevig

De ouders van één van de slachtoffertjes van de beruchte Sandy Hook-schietpartij willen 150 miljoen dollar van de controversiële radiomaker en complotdenker Alex Jones (48). Zij trokken naar de rechtbank omdat de man al tien jaar valse claims uit over de schietpartij en zelfs beweert dat het allemaal opgezet spel was. Hem voor de rechter krijgen verliep evenwel niet zonder slag of stoot, ook al blunderden zijn advocaten al stevig.