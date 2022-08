Bestuurster komt om na frontale klap tegen boom

Kruisem/Zingem

De hulpdiensten werden donderdag omstreeks 18.15 uur gealarmeerd voor een ongeval in de Nederzwalmsesteenweg in de Kruisemse deelgemeente Zingem. Een auto die in de richting van Nederzwalm reed, ging links van de rijweg af en botste frontaal op een boom.

De medische diensten van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde kwamen samen met de brandweerpost Oudenaarde en de lokale politie van de zone Vlaamse Ardennen ter plaatse. Voor de bestuurster kon echter geen hulp meer baten. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De Nederzwalmsesteenweg werd ter hoogte van het ongeval voor alle verkeer afgesloten. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. In opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het dodelijke ongeval te onderzoeken.