Het gezin van Boris keerde terug naar een vernield dorp: “Hier is onze thuis, ook al blijft van ons huis niets meer over”

In de vorige afleveringen trokken we naar gebieden die langeafstandsraketten moeten vrezen, maar niet door de Russen werden belegerd. Dat lot onderging Ozera wel, een dorpje ten noorden van Kiev. We spreken er met Boris en Tatiana, die drie weken lang met hun kinderen schuilden in hun kelder, terwijl een Russische tank door hun tuin reed. Het gezin kon vluchten, maar keerde intussen terug naar hun thuis. Ook al blijft van het huis niets meer over. “De Russen hebben zelfs onze varkens opgegeten.”