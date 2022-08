Uniek: tweekoppige schildpad geboren in Nederland

In het Nederlandse Putten is een erg bijzondere schildpad geboren. Vorige week kwam Sorte er ter wereld met twee hoofden, vier voorpoten en twee staartjes. Het schildpadje moest onder de scanner om te kijken of hij een siamese tweeling is of één dier. Onder de scan werd duidelijk dat Sorte één dier is en dat is goed: “Hierdoor heeft hij of zij een grotere kans op een lang leven, de schildpad zou maar liefst 100 jaar oud kunnen worden.”