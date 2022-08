Burgemeester ziet geen heil in boete, dus krijgen scouts die het te bont maakten een opvallende alternatieve straf

Een groepje Vlaamse scouts die het tijdens een dropping te bont maakten in het Waals dorpje Baillamont hebben een opvallende straf gekregen. De burgemeester zag geen heil in een boete, dus stelde hij een alternatieve straf voor: onkruid wieden en hekwerk herschilderen.

Baillamont en omstreken is momenteel drukker bevolkt dan normaal. De Naamse regio is populair bij de Vlaamse jeugdbewegingen. “Zodanig dat we tijdens de zomer meer scouts hebben dan inwoners”, zegt waarnemend burgemeester Michaël Modave. “Tussen 15 juli en 15 augustus hebben we 5.000 scouts voor 3.400 inwoners.” De bewoners zien de scouts doorgaans graag komen, maar tijdens een dropping maakte een groepje van acht scouts, allemaal om en bij 15 jaar oud, het te bont. Wat ze exact mispeuterden wilt de burgemeester niet kwijt. “Het is woord tegen woord, maar laten we het houden op des conneries de jeunes.”

Een administratieve boete van 350 euro achtte hij niet bijster educatief, dus opperde hij voor een alternatieve straf. “Ik heb voorgesteld dat ze twee plaatselijke kerkhoven zouden fatsoeneren. Onder meer: onkruid wieden en het hekwerk opnieuw schilderen. De leiding en de betrokken scouts gingen akkoord. Na afloop bleek het louterend. Ik spreek overigens niet graag over ‘straffen’, maar wel van reparaties.”