Francis Amuzu speelde wellicht laatste match voor Anderlecht: Nice heeft 8 miljoen euro veil voor flankaanvaller

Francis Amuzu (22) speelde tegen Paide Linnameeskond wellicht zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht. De Belgische flankspeler staat dicht bij een transfer naar het Franse OGC Nice. Paars-wit zou volgens Franse media zo’n 8 miljoen euro plus bonussen vangen voor Amuzu. Vorig seizoen was de Ghanese Belg in 46 wedstrijden goed voor tien goals en vijf assists. Vooral in de Champions’ Play-offs maakte hij indruk op zijn nieuwe werkgever.