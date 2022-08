Bewoners rusthuis kunnen terug na dodelijke brand

Twee weken na de fatale brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot kunnen heel wat bewoners terugkeren naar hun kamer. De brandweer heeft donderdag groen licht gegeven om de gelijkvloerse en de eerste verdieping weer in gebruik te nemen. Vanaf maandag zullen de eerste bewoners terugkeren. “Er is heel hard gewerkt om de herstellingen zo snel mogelijk te realiseren”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Bij de brand eind juli kwam een bewoner om het leven. Het parket opende een onderzoek nadat uit de eerste vaststellingen bleek dat de brand werd aangestoken.(dvg)