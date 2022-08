Zelfs een kernonderzeeër werd van stal gehaald: gigantisch machtsvertoon van China tijdens militaire oefening rond Taiwan

De Chinese militaire oefening rondom Taiwan was aangekondigd, maar dit keer lijkt het toch serieus. In tegenstelling tot eerdere militaire oefeningen, die voornamelijk symbolisch waren, staat de oefening dit keer dichterbij daadwerkelijke gevechten, merken militaire analisten in lokale media op.

LEES OOK. Nancy Pelosi heeft Taiwan verlaten, maar laat een internationale puinhoop achter

Voor het begin van de oefening werden er al Chinese militaire drones gespot boven de Kinmen, een Taiwanese eilandengroep vlakbij de zuidoostkust van het Chinese vasteland. Taiwanese troepen schoten met vuurpijlen om hen te waarschuwen en te verdrijven. Maar niet veel later escaleerde de situatie. China vuurde elf ballistische Dongfeng-raketten af in de wateren ten noorden, oosten en zuiden van Taiwan. Volgens experten, die geciteerd worden in de Chinese pers, zat daar al zeker één DF-15B-raket bij. Die zou een afstand van 800 kilometer kunnen overbruggen. Er wordt dan ook gemeld dat er raketten over Taiwan gevlogen zijn.

Vijf van de elf raketten zouden in de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) van Japan zijn neergekomen. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayash heeft de Chinese autoriteiten inmiddels al opgeroepen om de Chinese militaire manoeuvres rond Taiwan onmiddellijk stop te zetten. “De acties van China hebben ditmaal ernstige gevolgen voor de vrede en de stabiliteit in de regio. Ik roep nogmaals op tot de onmiddellijke stopzetting van deze militaire manoeuvres”, zei hij tegen verslaggevers.

(Lees verder onder de foto)

China liet dan weer weten dat de raketoefening succesvol was. “Alle raketten hebben het doelwit nauwkeurig geraakt, waarmee de mogelijkheden voor precisieaanvallen en gebiedsontzegging zijn getest. De volledige trainingsmissie voor het lanceren van echte munitie is met succes voltooid, en de relevante zee- en luchtruimcontroles zijn opgeheven,” klonk het.

(Lees verder onder de foto)

© via REUTERS

Vliegdekschip en kernonderzeeër

Tijdens het machtsvertoon stuurde China, volgens lokale media, meer dan 100 gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en aanvalshelikopters richting Taiwan. Daaronder ook een J-20, hun meest geavanceerde stealth aanvalsvliegtuig, en een Y-20U, hun nieuwste tankvliegtuig. Ook zouden er zo’n tien torpedobootjagers van het type 055 deelnemen aan de oefening en zou er zelfs een vliegdekschip ingezet worden. De Chinese marine heeft twee vliegdekschepen, de Liaoning en de Shandong. Beiden verlieten hun haven net voor Pelosi landde op Taiwan, maar het is niet duidelijk welke van de twee deelneemt aan de oefening. Samen met het vliegdekschip zou er ook zeker één kernonderzeeër uitgestuurd zijn.

LEES OOK. “We onderschatten wat er op ons afkomt”: professor Criekemans over de nieuwe wereldorde

Om de oefening te counteren en de situatie in de gaten te houden, stuurde Taiwan zelf ook Mirage 2000 en F-5 jets uit. Door het Chinese manoeuvre moesten ook heel wat maatregelen genomen worden voor andere vliegtuigen en schepen. Meer dan 300 vluchten moesten door hun schema’s aanpassen. De militaire oefening zal nog tot zondagmiddag duren.

De Liaoning, één van de vliegdekschepen van de Chinese marine. (Archiefbeeld) — © AFP

(sgg)