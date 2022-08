Obus aangetroffen op camping Festival Dranouter

Het was even schrikken voor festivalgangers die donderdag hun tent wilden opzetten op de camping van Festival Dranouter. Daar werd donderdag een obus aangetroffen.

Er liep rond 17.20 uur een melding binnen voor een springtuig dat was aangetroffen in de Dikkebusstraat in Dranouter. Bij aankomst bleek het om een obus op het kampeerterrein van het festival te gaan.

Er werd onmiddellijk een perimeter afgebakend en ontmijningsdienst DOVO werd erbij gehaald. “Obussen in de Westhoek, dat is op zich niets nieuws, maar deze had nog een kop wat betekent dat er nog een reëel ontploffingsgevaar was”, zegt politiewoordvoerder Glenn Verdru. “Daarom namen we geen enkel risico.” De ontmijningsdienst kwam het springtuig ophalen