Trekt Dries Mertens naar Turkije? “Galatasaray biedt loon van 3,5 miljoen euro aan”

Volgens Turkse media zouden Dries Mertens en zijn entourage onderhandelen met Galatasaray. De club uit Istanboel zou zelfs al een eerste bod hebben gedaan op de 35-jarige Rode Duivel. Naar verluidt zou Galatasaray Mertens een loon van zo’n 3,5 miljoen euro hebben aangeboden, terwijl onze landgenoot 4 miljoen wil.

Galatasaray werd al 22 keer Turks landskampioen, maar de laatste landstitel dateert al van 2019. Vorig seizoen eindigde het bijzonder teleurstellend dertiende. Het komt dit seizoen dan ook niet in actie op het Europese toneel.

Mertens zit voorlopig zonder ploeg nadat zijn contract bij Napoli, waar hij sinds 2013 aan de slag was, eind juni afliep en is dus transfervrij op te halen. Woensdag nam hij in een emotioneel filmpje ook officieel afscheid van de Italiaanse club. Met 148 doelpunten in 396 matchen groeide hij doorheen de jaren uit tot topscorer aller tijden van de club. Afwachten of Turkije effectief zijn volgende bestemming wordt.

(vva)