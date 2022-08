Vincent Kompany is enthousiast over nieuwe Antwerp-aanwinst Manuel Benson bij Burnley: “Hij brengt dribbels en snelheid bij”

Done deal. Manuel Benson (25) is een speler van Burnley FC, zeer tot tevredenheid van Vincent Kompany. “Benson zal ons sterker maken. Hij is een specialist in één tegen één en brengt dribbels, snelheid en werkkracht bij.”

Benson, die voor vier jaar tekende bij de Engelse tweedeklasser, nam afscheid van de Great Old op sociale media. Hij bedankte daarbij uitdrukkelijk de fans. “Ik zal de sfeer nooit vergeten, jullie zijn uniek. Ik heb me altijd thuis gevoeld in Antwerp”, schreef de vleugelaanvaller. “Once a red…” Ook de deal van Emanuel Emegha (19) naar Sturm Graz werd geofficialiseerd. De spits is “verheugd” met zijn overgang, en dat hoeft niet te verbazen: op de Bosuil had hij helemaal geen perspectief of speelminuten.