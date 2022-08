Antwerp-coach Mark Van Bommel zag “een sterke teamprestatie” en is blij met nieuwe transfer: “Het is een voordeel dat Ekkelenkamp mij kent”

Mark van Bommel had alle redenen om blij te zijn. Er was de 1-3-zege, de liefde van de fans en de nakende transfer van Jurgen Ekkelenkamp: “Ik heb meermaals contact met hem gehad.”

“Zeer tevreden over de ploegprestatie”, dat was Mark van Bommel in Noorwegen. Het enige dat hem stoorde, waren de vele individuele foutjes voor de rust, waardoor Lillestrøm bleef geloven in een stunt. Ook bij de 1-1 ging er van alles mis. “Daar heb ik de jongens op aangesproken, maar we hebben het goed aangepakt na de pauze. We zijn blijven voetballen vanuit onze discipline, met succes. Die kleine dingetjes moeten er wel uit. Dat komt wel goed, we zitten in een leerproces.”

Waarna het interview snel over Jurgen Ekkelenkamp ging. De Nederlander leek op weg naar Club Brugge, maar kiest finaal voor Antwerp (zie hiernaast). Is dat de verdienste van Van Bommel? “We hebben natuurlijk meerdere keren contact gehad met Jurgen, zowel Marc Overmars als ik. En dan hebben we hem simpelweg gevraagd om naar ons te komen. (lacht) Het is een voordeel dat hij ons kent. We hebben hem uitgelegd hoe we willen spelen. Jurgen weet hoe we willen voetballen en voelt zich daar goed bij. Net als de supporters, blijkbaar. Het is leuk dat ze mij toezongen.”

Tegen Lillestrøm kon Jean Butez voor het eerst dit seizoen geen clean sheet pakken. Het is daarbij wellicht geen toeval dat dat net gebeurde in de eerste wedstrijd zonder Toby Alderweireld. “En het is ook niet zeker dat Toby OH Leuven haalt”, besloot Van Bommel. “We moeten de komende dagen afwachten.”(pjc)