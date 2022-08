Zelenski: “Amnesty International verleent terroristische Rusland gratie en is medeplichtig”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigt Amnesty International ervan “de terroristische staat Rusland gratie te willen verlenen”. De mensenrechtenorganisatie had Kiev ervan beschuldigd burgers in gevaar te brengen in de oorlog met Rusland.

Volgens Zelenski verschuift de ngo de verantwoordelijkheid daarmee van de dader naar het slachtoffer. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba liet zich eerder al verontwaardigd uit over de beschuldigingen van Amnesty International.

De mensenrechtenorganisatie doet de uitspraak in een rapport dat donderdag werd gepubliceerd na een onderzoek van vier maanden. Volgens Amnesy International richt het Oekraïense leger militaire basissen op in scholen en ziekenhuizen en voert het aanvallen uit vanuit bevolkte gebieden, wat in strijd is met het internationale humanitaire recht.

LEES OOK. Hoe Oekraïne speelt met de levens van zijn burgers door de gekozen oorlogsstrategie (+)

“Manipulatief en medeplichtig”

De Oekraïense president noemde dat donderdag in zijn dagelijkse videoboodschap “ontoelaatbaar”. De acties van het slachtoffer worden belicht en die van de agressor genegeerd, zei hij.

“Er kan – zelfs hypothetisch – geen enkele voorwaarde zijn waaronder een Russische aanval op Oekraïne gerechtvaardigd is”, aldus Zelenski. “Agressie tegen onze staat is niet uitgelokt, invasief en openlijk terroristisch.”

“Alleen al bijna 200 religieuze gebouwen – tempels en gebedshuizen van verschillende denominaties – werden door Russische aanvallen beschadigd of verwoest. Bijna 900 medische faciliteiten. Meer dan 2.200 onderwijsinstellingen. Tientallen universiteiten, honderden scholen en kleuterscholen”, zei Zelenski. “De bezetters vuurden herhaaldelijk doelbewust artillerie en mortieren af op mensen die stonden aan te schuiven voor water, op evacuatiebussen, en herhaaldelijk op haltes van het openbaar vervoer. Het Russische leger onthield zich er zelfs niet van de gedenktekens voor de slachtoffers van de Holocaust aan te vallen, de begraafplaatsen, het kamp met krijgsgevangenen in Olenivka. En om de een of andere reden zijn daar geen rapporten over. Dit is immorele selectiviteit.”

“Gelijk wie Rusland amnestie verleent en kunstmatig zo’n informatieve context schept dat sommige aanslagen van terroristen zogezegd gerechtvaardigd of zogezegd begrijpelijk zijn, kan niet anders dan beseffen dat het de terroristen helpt. En als je manipulatieve rapporten levert, deel je met hen de verantwoordelijkheid voor de dood van mensen.”

Amnesty: “Niet gerechtvaardigd”

Amnesty benadrukt in het rapport dat de Oekraïense tactiek “op geen enkele manier de willekeurige Russische aanvallen” op de burgerbevolking rechtvaardigt.