Japanse premier: Chinese raketten “ernstig probleem” voor Japanse nationale veiligheid

Japan roept China op om onmiddellijk op te houden met de grootschalige militaire oefeningen in de regio. Die zijn begonnen naar aanleiding van het bezoek van de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan, dat China als een afvallige Chinese provincie beschouwt. Pelosi is momenteel in Tokio, waar ze een ontmoeting had met Kishida.

© via REUTERS

De Chinese oefeningen vinden plaats in de zeegebieden rond Taiwan, aan drukke handelsroutes en op slechts 20 kilometer van de Taiwanese kust. Enkele raketten zijn volgens het Japanse ministerie van Japan terechtgekomen in de Japanse wateren.

