Pelosi na omstreden bezoek aan Taiwan: “VS zal niet toelaten dat China Taiwan isoleert”

De Verenigde Staten zullen niet toestaan dat China Taiwan isoleert. Dat heeft Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vrijdag in Tokio verklaard, na haar recente bezoek aan Taiwan dat de woede van Peking opwekt. In een reactie begon Chinese leger een vijfdaagse militaire oefening rondom de eilandstaat.

Pelosi was vrijdag voor het eerst sinds 2015 in Japan, de laatste etappe van haar Aziatische rondreistour. De 82-jarige toppoliticus maakte China woedend door dinsdag en woensdag Taiwan te bezoeken.

Pelosi benadrukt dat haar bezoek “niet bedoeld was om de status quo in de regio te veranderen”. De Democrate blijft bij haar eerdere standpunt dat de VS lijnrecht achter Taiwan staan. “China kan proberen om Taiwanese politici te beletten andere plekken te bezoeken, maar wij zullen altijd naar Taiwan blijven reizen”, aldus Pelosi. Haar bezoek was het hoogste Amerikaanse bezoek aan het eiland in jaren.

Vrede

Pelosi zei niets over de militaire oefeningen die China de dag na haar vertrek begonnen. Wel benadrukte ze het belang van “vrede in de Straat van Taiwan”. China ziet Taiwan als afvallige provincie.

Sinds 1979 heeft Washington slechts één Chinese regering erkend, die van Peking, terwijl het de Taiwanese autoriteiten bleef steunen, met name door grote wapenverkopen.

Relatie

Dit bezoek, zei Pelosi, heeft betrekking op de ‘Taiwan Relations Act’, een wet aangenomen door het Amerikaanse Congres in 1979 die de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Taiwan uittekent, maar ook “het beleid tussen de Verenigde Staten en China, alle wetten en overeenkomsten die hebben vastgelegd wat onze relatie is”.

Peking haalde zich de woede van Japan op de hals door ballistische raketten over Taiwan te schieten die in Japanse Zee landden. De Japanse premier Fumio Kishida heeft vrijdag tijdens een ontbijt met Pelosi gezegd dat zijn land China heeft gevraagd om “onmiddellijk met de militaire oefeningen te stoppen”.