Na een orka, een beluga: zeldzame witte dolfijn gespot in Franse rivier Seine

Na een orka zit er nu een beluga in de rivier Seine in Frankrijk. Dat is een zeldzaamheid, want die dieren worden doorgaans alleen in oceanen en arctische gebieden gespot. Nu is het zaak het dier veilig naar een oceaan te leiden.

Ze wisten niet wat ze zagen in Frankrijk. In de rivier Seine dook plots een beluga op, ook wel eens witte dolfijn of zelfs witte walvis genoemd. Het dier komt voornamelijk voor in arctische en subarctische zeeën, en dus is het een zeldzaamheid dat het dier gespot wordt in Europese rivieren.

De beluga in de Seine bevindt zich volgens reddingswerkers ter hoogte van Vernon, op 70 kilometer van Parijs. Volgens kenners lijdt het dier aan ondergewicht en zal er met de nodige voorzichtigheid mee omgegaan moeten worden. “In de eerste plaats zal de uitdaging zijn om het te voeden”, zegt Lamya Essemlali van de milieugroepering Sea Shepherd France bij Reuters. “En daarna moeten we het weer naar de oceaan krijgen.”

De vraag is hoe dat moet gebeuren. Het dier uit het water halen is volgens kenners te riskant. Tot er een plan is, wordt het doen en laten van de beluga goed opgevolgd. Om overbodige stress te vermijden, wordt het publiek wel in de mate van het mogelijke uit de buurt gehouden. Hoe groot het dier is, is niet duidelijk. Maar een volwassen beluga kan tot vier meter lang worden.

Eind mei werd, ook in de Seine, een orka gespot tussen Le Havre en Rouen. Dat dier overleefde het jammer genoeg niet. Het was vast komen te zitten in de rivier en reddingspogingen haalden niets meer uit.