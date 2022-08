Doofstomme tiener gegrepen door trein aan overweg in Henegouwen: “Hij kon het belsignaal niet horen”

In Solre-sur-Sambre, een deelgemeente van Erquelinnes in de provincie Henegouwen, is donderdag een voetganger gegrepen door een trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden, meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het ongeval gebeurde kort na 15 uur aan de spoorovergang. De jongeman werd er aangereden door een trein die tussen Namen en Mauberge reed. “De voetganger stak de overweg over, waarvan op dat moment de slagbomen naar beneden waren”, aldus woordvoerder Frederic Sacré.

Volgens de burgemeester van Erquelinnes, David Lavaux, was het slachtoffer een 19-jarige doofstomme jongeman uit Marchienne-au-Pont, die op bezoek was bij een 16-jarige vriend uit Solre-sur-Sambre. Na op het station kaartjes te hebben gekocht, wilden de twee jongelui terug naar de andere kant van het spoor. Het slachtoffer wilde via de sporen oversteken net toen de slagbomen van de overweg dicht gingen. “Omdat hij doofstom is, heeft hij het belsignaal niet gehoord en heeft hij zijn vriend, die ook doofstom is, niet horen schreeuwen”, zegt David Lavaux. “Het ongeluk was onvermijdelijk. Hij werd meer dan tien meter ver gekatapulteerd en overleefde het niet.”

Na het ongeval was het treinverkeer in beide richtingen onderbroken tussen Erquelinnes en Lobbes. Sinds 17.40 uur rijden er wel opnieuw treinen.