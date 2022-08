Stormloop op autokeuring, politie deelt beelden van ellenlange wachtrij: “We raden aan om NIET te komen”

Net als de voorbije dagen is het vrijdag bijzonder druk aan de autokeuringsstations in West- en Oost-Vlaanderen. Ook elders in Vlaanderen is de drukte voelbaar. “Kom niet”, roept de politie op.

“Wij raden aan/vragen om niet naar de autokeuring in Beveren (Roeselare-Beveren, nvdr) te komen. Er staat een lange wachtrij. Zo zag het er vanmorgen uit”, schrijft de lokale politie bij een video van een honderden meters lange file. De politie in Eeklo riep ook al op om daar vrijdag niet naar de keuring te komen, en de politie van Brugge doet vrijdag hetzelfde.

Omdat de autokeuring weer zonder afspraak open is, is het al enkele dagen immens druk. Mensen klagen al dagenlang over urenlang in de auto zitten en aanschuiven, en vrijdag dreigt nog drukker te worden. De druktebarometer toont dat het ook vrijdag in nagenoeg alle centra druk tot zeer druk is, enkelen zijn ook volzet en gesloten.

Door de drukte schakelt Sbat, met keuringscentra in Oost-Vlaanderen, over op een systeem met tijdslots. Dat laat het bedrijf weten op zijn website. “Dit systeem wordt ingevoerd omdat wij gemerkt hebben dat anders belangrijke hoofdwegen en kruispunten geblokkeerd worden door de rij van wachtenden”, klinkt het. “In samenspraak met lokale gemeentebesturen en de politie werd dit afgesproken. De mobiliteit van doorgaand verkeer is immers belangrijk. De wegcode dient ten allen tijde gerespecteerd. In geval van blokkeringen zal de politie optreden.”

Op webcambeelden is de drukte op tal van plaatsen duidelijk zichtbaar:

