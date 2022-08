Galapagos verhoogt omzetverwachting voor reumamiddel

Voor Jyseleca gaat Galapagos nu uit van een verwachte nettoverkoop dit jaar tussen 75 en 85 miljoen euro. Dat is 10 miljoen euro meer dan de vorige prognose. Het medicijn kent “een robuuste verkoopdynamiek”, blijkt uit de halfjaarresultaten. In Europa is het medicijn goedgekeurd voor reumatoïde artritis in vijftien landen en voor de darmontsteking colitis ulcerosa in zes landen.

Daarnaast voorziet Galapagos dit jaar een “cash burn richtlijn” van 480 à 520 miljoen euro, 30 miljoen meer dan eerder aangekondigd, als gevolg van hogere bedrijfskosten na een reeks overnames.

Galapagos zegt nog dat het blijft zoeken naar extra mogelijkheden om zijn portefeuille te vernieuwen. Het afgelopen kwartaal werden al de overnames van Cellpoint en AboundBio aangekondigd, waardoor het bedrijf nu actief wordt in het domein van oncologie. Later dit jaar zou er nog een “grondige update van de bedrijfsstrategie” volgen, zegt de nieuwe topman Paul Stoffels.