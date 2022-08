China test mysterieus herbruikbaar ruimtetuig

Volgens Xinhua gebeurde de lancering met een Lange Mars-2F draagraket van op de lanceerbasis Jiuquan in het noordwesten van het land. “Na een periode van operaties in de ruimte, zal het ruimtetuig terugkeren naar de geplande landingsplaats in China. Het zal herbruikbare technologie (...) testen en technologische steun verlenen aan het vreedzaam gebruik van de ruimte”, aldus Xinhua zonder verdere details.

Space.com en SpaceNews.com speculeren dat het om een onbemande shuttle gaat, mogelijk met dezelfde omvang als de ook al vrij mysterieuze minishuttle X-37B van de Amerikaanse ruimtetroepen.

Volgens space.com en SpaceNews.com heeft China in september 2020 ook al eens herbruikbaar ruimtetuig getest, onder een zelfde sfeer van geheimhouding. Dat bleef twee dagen in de ruimte, zette een nuttige lading uit, en keerde dan naar China terug. Of het donderdag gelanceerde tuig hetzelfde is als toen, is niet geweten.