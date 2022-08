AA Gent doet contractloze Roman Bezus nieuw voorstel

Door de ernstige blessure van Tarik Tissoudali en de aanhoudende afwezigheid van Vadis Odjidja zitten de Buffalo’s bijzonder krap in de offensieve en creatieve middenvelders. Daarom heeft het Gentse bestuur een nieuw voorstel geformuleerd aan Roman Bezus die zonder club zit sinds zijn contract in Gent eind juni afliep.

De Oekraïner schermt evenwel ook nog met de concrete interesse van een buitenlandse club maar neemt het Gentse bod wel in overweging. De 31-jarige Bezus lijkt vooral prioriteit te geven aan het vooruitzicht op speelminuten en dat was de voorbije seizoenen niet altijd het geval in de Ghelamco Arena.