Dronken bestuurder die Francis (16) doodreed blijft in cel: “Hij beseft ten volle wat hij heeft aangericht, maar ook voor zijn gezin is dit een drama”

De 33-jarige bestuurder die maandagavond in het Oost-Vlaamse Temse de 16-jarige Francis Aerts doodreed, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer van Dendermonde beslist. Y.H. uit buurgemeente Sint-Niklaas kroop stomdronken achter het stuur en had daarenboven ook drugs gebruikt.

De advocaat van Y.H. wilde bewust niet voor de vrijlating pleiten voor zijn cliënt. “Dat zou een fout signaal zijn naar de nabestaanden toe”, klonk het bij meester Randall Huysentruyt. “Onze gedachten zijn nu in de eerste plaats bij de familie van het slachtoffer.” Het was zijn medewerker Gregory Everaert die de zitting in de raadkamer bijwoonde.

Y.H., zelf vader van een dochtertje van vijf, kroop afgelopen maandagavond achter het stuur van zijn Renault Megane nadat hij na zijn werk bij een vriend nog iets had gedronken. Nadien vertrok hij naar huis. In de Doornstraat in Temse ging het ter hoogte van het viaduct over de E17 mis. Y.H. reed er in op de 16-jarige Francis die er met zijn elektrische fiets netjes op het fietspad reed. Hij was onderweg naar zijn vader na zijn vakantiejob. De tiener werd over de omheining gekatapulteerd en belandde in de berm. Een omwonende hoorde de klap en verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Francis overleed ter plaatse nadat hij door bestuurder Y.H. werd aangereden. — © rr

2,76 promille alcohol

De bestuurder van de wagen reed gewoon door, maar crashte zo’n drie kilometer verderop ter hoogte van de kruising van de Lange Rekstraat met de Beeldstraat in Sint-Niklaas. Hij verloor er de controle over het stuur en kwam tegen een verlichtingspaal tot stilstand. Daar probeerde hij nog weg te rijden, maar de politie kon hem tijdig onderscheppen en legde meteen de link met de aanrijding van de jongen.

Uit een eerste ademtest bleek dat de man 2,76 promille alcohol in zijn bloed had. Dat komt overeen met om en bij de vijftien glazen alcohol. Daarenboven legde hij ook een positieve speekseltest af, wat wijst op het gebruik van drugs.

Y.H. werd door de politie gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

De raadkamer heeft de aanhouding nu voor een maand verlengd. De man riskeert voor de feiten een maximumstraf van vijf jaar cel en een levenslang rijverbod. Hij herinnerde zich in eerste instantie niets meer van de feiten. Het is pas tijdens het verhoor, toen de politierechercheurs hem met de feiten confronteerden, dat het hem begon te dagen.

Y.H. kon vanuit de gevangenis al even bellen met zijn vriendin, met wie hij al lange tijd een relatie en ook een dochtertje heeft. “Hij beseft ten volle wat hij heeft aangericht”, klinkt het nog bij zijn advocaat. “Maar ook voor zijn gezin is dit een drama natuurlijk.”