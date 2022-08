Bende die boten en reddingsvesten leverde aan mensensmokkelaars opgerold: drie verdachten aangehouden

De federale politie Oost-Vlaanderen heeft een bende mensensmokkelaars opgerold die vanuit Gent opereerde. “Ze leverden bootjes en zwemvesten aan andere bendes en wilden zelf ook smokkelen”, klinkt het. Drie verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent.

Bij een toevallige controle kwam de lokale politie van Gent de bende op het spoor. Een verdachte wagen werd eind vorig jaar gecontroleerd. De agenten vonden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor en reddingsvesten. De drie inzittenden van de wagen werden opgepakt voor verhoor.

In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werd nadien een onderzoek opgestart. “Er waren aanwijzingen van een bende die mensensmokkel faciliteerde”, zegt de federale politie. “Daarop hebben we alle middelen ingezet op deze bende in kaart te brengen.”

Na een tijdje vielen de puzzelstukken in elkaar. “De bende opereerde voornamelijk vanuit Gent en wordt verdacht van de aanlevering van nautisch materiaal aan andere organisaties die instaan voor de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk met zogenaamde small boats”, zegt de federale politie.

Netwerk opgedoekt

In het verder onderzoek werd nauw samengewerkt met Nederland, waar een hoofdverdachte verblijft. “Naast het aanleveren van materiaal zoals bootjes, zwemvesten,… had de organisatie vermoedelijk ook de intentie om recent zelf overtochten te organiseren”, zegt de federale politie.

Begin augustus werd het netwerk opgedoekt door de federale politie. Daarbij werden ook de speciale eenheden ingeschakeld en het interventiekorps Oost-Vlaanderen. Op acht plaatsen werden er huiszoekingen uitgevoerd: vijf in Gent, twee in Deinze en één in Roeselare.

Deze boten werden door de federale politie in beslag genomen — © Carlo Coppejans

De woningen werden grondig doorzocht en daarbij werd heel wat materiaal in beslag genomen dat diende voor de mensensmokkel. Er werden drie bootjes en motoren aangetroffen en een veertigtal binnenbanden. Deze banden worden vermoedelijk gebruikt als goedkope reddingsvesten.

Drie verdachten aangehouden

Door de verschillende politiediensten werden uiteindelijk zes verdachten opgepakt voor verhoor: een 35-jarige Syriër uit Nederland, twee Syrische broers (27 en 29 jaar) uit Gent, een 30-jarige Algerijn uit Gent, een 40-jarige Syriër uit Roeselare en dan ook een 28-jarige Ghanees uit Gent.

De mannen werden daarop grondig door de federale politie ondervraagd. Drie mannen moesten voor de onderzoeksrechter in Gent verschijnen. Ze werden voorgeleid en uiteindelijk onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De drie andere verdachten konden na verhoor beschikken.