China treft sancties tegen Nancy Pelosi na bezoek aan Taiwan

China heeft Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, sancties opgelegd. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking vrijdag meegedeeld. Om welke sancties het gaat, is niet bekendgemaakt. De Chinese sancties zijn ook gericht tegen naaste familieleden van de toppolitica.

De maatregel is het gevolg van het bezoek dat Pelosi eerder deze week bracht aan Taiwan. Dat bezoek betekende een “ernstige inmenging in de interne aangelegenheden van China” en vormde “een inbreuk op de soevereiniteit en territoriale integriteit” van China, zo meldt Peking. Pelosi maakte zich daarmee ook schuldig aan “het met voeten treden van het één-Chinabeleid” en het in gevaar brengen van de “vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan”.

LEES OOK. Pelosi na omstreden bezoek aan Taiwan: “VS zal niet toelaten dat China Taiwan isoleert”

Omdat niet wordt bekendgemaakt om welke sancties het juist gaat, zijn de gevolgen van de maatregel onduidelijk. Het Amerikaanse nieuwsagentschap AP stipt wel aan dat dergelijke sancties doorgaans eerder symbolisch zijn.

China ziet de eilandstaat als een afvallige provincie en heeft het bezoek van Pelosi als een ernstige provocatie bestempeld. In een reactie heeft China ook al militaire oefeningen rond Taiwan opgestart.

Pelosi zelf had eerder vandaag gezegd dat de VS niet zullen toestaan dat China Taiwan isoleert. Pelosi benadrukt dat haar bezoek “niet bedoeld was om de status quo in de regio te veranderen”. De Democrate blijft bij haar eerdere standpunt dat de VS lijnrecht achter Taiwan staan. “China kan proberen om Taiwanese politici te beletten andere plekken te bezoeken, maar wij zullen altijd naar Taiwan blijven reizen”, aldus Pelosi. Haar bezoek was het hoogste Amerikaanse bezoek aan het eiland in jaren.