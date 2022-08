Voormalig VUB-rector Paul De Knop op 67-jarige leeftijd overleden

Paul De Knop was rector van de VUB van 2008 tot 2016 en zag hierin niet enkel een academische opdracht, maar ook een managementfunctie. Hij zette in op de onafhankelijkheid van de universiteit en speelde een grote rol in de sanering, hervorming en professionalisering van de VUB. Tijdens zijn twee mandaten werkte hij een ambitieus Algemeen Strategisch Plan uit dat leidde tot een investeringsprogramma en de grootste uitbreiding van de campus sinds de jaren ‘70. Daarom kreeg hij in juni nog een eredoctoraat van de universiteit.

Niet lang na het einde van zijn mandaat als rector werd uitgezaaide melanoomkanker vastgesteld bij De Knop. Tijdens zijn behandeling werd in UZ Brussel het VUB-UZB Paul De Knop-fonds voor immunotherapie opgericht. “Ik heb mijn behandelende arts aangeboden om hem te helpen bij het verzamelen van fondsen, niet voor mezelf, wel voor anderen”, zei De Knop daar zelf over.

Paul De Knop overleed aan de gevolgen van deze kanker. Hij laat een vrouw, vier kinderen en zes kleinkinderen achter.

Reacties

“De VUB heeft heel veel aan Paul te danken. Zijn snelle denken, zijn dynamiek, zijn veelzijdigheid. Steeds met de VUB begaan ook, ook na zijn rectorschap en tijdens zijn ziekte. We zullen hem enorm missen”, reageert Karsten De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van de VUB. Rector ad-interim Jan Danckaert voegt eraan toe dat de VUB Paul “enorm gaat missen”. “Zijn drive, zijn werklust en optimisme, zijn passie voor de VUB. Tot op het laatst zette hij zich in. Hij heeft het fundament gelegd waarmee de VUB toekomstbestendig is gemaakt en verder kan groeien. Zijn overlijden stemt mij en de VUB-gemeenschap enorm verdrietig.”