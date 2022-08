Volgende week mogelijk eerste hittegolf van het jaar: “Het wordt sowieso bakken, braden, puffen en zweten”

Het is een warme zomer. Snikheet, zouden sommigen zelfs durven te zeggen. We maken de ene hittepiek na de andere mee, met korte periodes van relatieve afkoeling. Maar een hittegolf hebben we dit jaar nog niet gehad.

LEES OOK. Als het nu niet snel regent, volgen strenge maatregelen om ons drinkwater veilig te stellen

Al komt daar volgende week mogelijk verandering in. “Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25° Celsius zijn. En daarvan moeten er drie dagen tropisch zijn, dus boven de 30° Celsius”, zegt weerman Frank Deboosere. “Tot nu toe hebben we een warme zomer gehad met enkele hittepieken, en met periodes van afkoeling vlak erna. Maar voor volgende week zijn er heel wat aanwijzingen dat het weer aan de definitie van een hittegolf zal voldoen.”

Het gaat om een voorspelling – het is afwachten of we ook echt van een hittegolf zullen kunnen spreken. Noodweer Benelux meet zichzelf een afwachtende houding aan: “We kijken nog even de kat uit de boom. Het lijkt kantje-boordje te worden.”

Of we veel verschil zullen voelen met de hittepieken? In duurtijd alvast wel. “Het wordt geleidelijk aan warmer, en die warmte zal deze keer ook aanhouden”, zegt Deboosere. “Volgende week gaan we bakken, braden, puffen en zweten.” Voor wie daar nu al tegen opkijkt, is er ook goed nieuws. “Er is één voordeel: hittegolven in augustus duren over het algemeen minder lang dan hittegolven in juni of juli. De nachten duren ook al iets langer.”

Dat we volgende week misschien wel een hittegolf trotseren, is in ieder geval geen goed nieuws. De aanhoudende droogte zal dan nog erger worden. “Het gaat een hele week droog zijn, met héél veel zon en geen regen. Warmte en droogte gaan hand in hand”, zegt Deboosere. Voor de natuur en het water koelt het beter vandaag dan morgen af. Maar ook wij moeten opletten. “Het is raadzaam om voldoende water te drinken en spaarzaam om te gaan met watergebruik”, waarschuwt Noodweer Benelux.