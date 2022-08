Franse premier activeert crisiscel wegens “ernstige droogte”

De Franse eerste minister Elisabeth Borne heeft een interministeriële crisiscel geactiveerd vanwege “de meest ernstige droogte die ooit in het land is geregistreerd”. Dat heeft haar kabinet vrijdag meegedeeld.

“De uitzonderlijke droogte die we momenteel kennen, berooft vele gemeenschappen van water en is een tragedie voor onze boeren, onze ecosystemen en de biodiversiteit”, schrijft Borne in een verklaring. Bovendien dreigt de situatie de komende twee weken nog zorgwekkender te worden, zo klinkt het nog.

Grote delen van het Franse vasteland hebben momenteel af te rekenen met droogte. Afhankelijk van de ernst in de regio, zijn er beperkingen op het gebruik van water ingevoerd. Lokale media melden dat sommige gemeenten tijdelijk zonder water hebben gezeten.