Arbnor Muja tekent contract van drie jaar bij Antwerp

Het hing al enkele dagen in de lucht maar nu maakte Antwerp het nieuws officieel. Arbnor Muja laat FC Drita achter zich en tekent een contract voor drie seizoenen bij Antwerp, met optie op een bijkomend seizoen. Dat maakte de club vrijdag bekend via haar kanalen.

Na de wedstrijd van Antwerp tegen Drita in Kosovo raakte het nieuws bekend dat de Great Old concrete interesse had in Muja. Dinsdag landde de Kosovaar op Zaventem om zijn medische testen af te leggen.

De Kosovaar kan ook de nodige statistieken voorleggen. Muja was in de vorige kwalificatieronde goed voor twee goals en een assist en in zijn eerste seizoen bij Drita ook al aardige cijfers optekenen: acht goals en tien assists in 31 duels. De rechtspoot wil nu een stapje hogerop zetten bij Antwerp.