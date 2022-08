DE ARCHIEVEN VAN ASSISEN. Het mysterie van Auvelais: “Help! Mijn baby is gekidnapt!”

In Auvelais, een rustig dorpje bij Namen, wordt er op een lentedag in 1963 een baby gekidnapt. Op klaarlichte dag, in een drukke winkelstraat, lag de kleine Pierre gewoon in zijn buggy te slapen. Hoe meer getuigen er opduiken, hoe complexer het verhaal wordt. Want al snel is de vraag: klopt het verhaal van de moeder wel? Lag die baby effectief in de buggy? En zelfs: ís er wel een baby?