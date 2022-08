Mobiele pompen in Genk ingeschakeld door laag debiet op de Maas

Het water van de Maas staat momenteel zo laag dat er niet meer voldoende water is om de sluis naar het Albertkanaal te vullen. Daardoor dreigt de binnenvaart stil te vallen door de droogte. In Genk zijn daarom mobiele pompen ingeschakeld. Dat melden HLN en VTM Nieuws, en het nieuws wordt door het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) aan Belga bevestigd.

De Vlaamse Waterweg nv heeft in Genk de mobiele pompen aan het Albertkanaal geactiveerd die het water uit de sluis zullen hergebruiken. Met die ingreep hoopt men het waterniveau op peil te houden en de binnenvaart te garanderen, klinkt het bij het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters.

De debieten in de Maas en het Albertkanaal worden al enige tijd nauw opgevolgd. Even werd nog gehoopt dat de regen van donderdagnacht soelaas zou bieden, waardoor de pompen mogelijk pas volgende week nodig zouden zijn. Maar nu duidelijk is dat de debieten te laag staan, moesten de mobiele pompen vrijdag ingeschakeld worden.

