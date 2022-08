Dieven aan de haal met exclusieve BMW: “Van deze wagen zijn er maar 500 stuks gemaakt”

Dieven zijn er donderdagnacht op de Zemstseweg in Hombeek (Mechelen) vandoor gegaan met een exclusieve BMW M3. Van de wagen zijn er wereldwijd maar 500 stuks gemaakt. Eigenaar Steve Seghers heeft er het raden naar hoe ze de bolide hebben kunnen stelen. “Ze zijn niet in ons huis geweest en hebben ook geen sleutels gestolen. Maar buren hebben hem wel met veel lawaai horen optrekken”, zucht hij.

Steve deed de ontdekking van de diefstal vrijdagochtend toen hij naar zijn bedrijf Gille, een handel in tweedehandswagens en carrosserie in Vilvoorde, wou vertrekken. “Ik had de wagen donderdagavond op onze oprit gezet, maar vrijdagochtend was hij verdwenen”, vertelt de man. “Wij hebben ’s nachts totaal niets gehoord. Maar het was wel enorm schrikken toen hij er ’s morgens niet meer stond. Een buur vertelde ons dat hij kort na 2 uur donderdagnacht lawaai heeft gehoord. Het lawaai van het optrekken van mijn BMW.”

Hoe de dieven de wagen aan de praat hebben gekregen, is voor de eigenaar een open vraag. “Ze zijn alleszins niet binnen geweest in ons huis om de sleutels te stelen. De sleutel heb ik nog in mijn bezit. Mogelijk hadden ze speciale elektronica of een ander vernuftig systeem bij zich zodat ze toch in de auto zijn geraakt en hem konden starten. Ook het alarm is niet afgegaan.” (Lees verder onder de foto’s)

De wagen had ook opvallende velgen. — © rr

In het dashboard, deuren en zetels staat het logo van de 30 Jahre editie. — © rr

Camera gepasseerd

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de dieven via de Zemstseweg richting Bankstraat zijn gereden, vermoedelijk in de richting van Mechelen. Kort na de diefstal passeerden ze ook een ANPR-camera. Voor Steve Seghers komt de diefstal zwaar aan.

“Ik had de wagen nu een jaar en was er enorm fier op. Er zijn er maar vijfhonderd stuks van gemaakt. Het ging om de 30 Jahre Editie. Het speciale logo van de wagen was ook in de bekleding van het dashboard aangebracht net als in de deur en zetels. De wagen had een volledig lederen interieur en beschikte over een dubbele uitlaat achteraan. Hij had een vermogen van 450 pk.”

© rr

Gespecialiseerde bende

Steve hoopt nu dat de diefstal alsnog kan worden opgehelderd. “Ik vrees ervoor dat de diefstal gepleegd is door een gespecialiseerde bende en dat de wagen zelfs op bestelling is gestolen. Maar vorige week is een gestolen Range Rover uit Itegem (Heist-op-den-Berg) amper een halve dag na de diefstal ook teruggevonden in een Nederlands vakantiepark. Ik hoop dat het geluk ook wat aan mijn zijde is en dat mijn BMW M3 ook snel wordt teruggevonden.”

