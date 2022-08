Belgische armada in Nederland: Deze zeven landgenoten houdt u maar beter in de gaten in de Eredivisie

Dat u Nederbelg Johan Bakayoko dit jaar maar beter flink in de gaten houdt, kan u vandaag ook bij ons lezen . Maar ook deze zeven landgenoten houdt u bij de start van de Eredivisie maar beter in de gaten.

Zinho Vanheusden (23, AZ, verdediger)

Wordt gehuurd – met aankoopoptie – van Inter. Vorig seizoen tijdens zijn uitleenbeurt aan Genoa speelde Vanheusden door blessureleed te weinig. Bij AZ wil hij zich opnieuw in de kijker spelen bij Roberto Martinez.

Yorbe Vertessen (21, PSV, aanvaller)

Kreeg vorig seizoen al geregeld zijn kans en wil zich nu volledig doorzetten bij PSV. Pocketaanvaller die het moet hebben van zijn kracht en snelheid. Vindt vlot de weg naar doel, met dank aan de afwerkingstips van Luc Nilis.

© ANP Jeroen Putmans

Ismael Saibari (21, PSV, middenvelder)

Middenvelder met een Marokkaans, Spaans én Belgisch paspoort. Speelde in de jeugd van Beerschot, Anderlecht en KRC Genk. Maakte bij de beloften van PSV vorig seizoen indruk onder Ruud van Nistelrooy, die hem meenam naar de A-kern. Deed het goed in de voorbereiding.

Othmane Boussaid (22, FC Utrecht, aanvaller)

Polyvalent middenvelder annex aanvaller die werd opgeleid in de Belgische Jean-Marc Guillou-academie. Vaste waarde in de kern van Jacky Mathijssen bij de Belgische beloften.

© ISOPIX

Francesco Antonucci (23, Volendam, middenvelder)

Italo-Belg die al bij Anderlecht, Ajax, Monaco én Feyenoord speelde. De Rotterdammers verhuren hem sinds de winter van vorig seizoen aan Volendam, dat naar de Eredivisie promoveerde. Mag daar nu zijn grote doorbraak proberen forceren.

Cyril Ngonge (22, Groningen, aanvaller)

Jeugdproduct van Club Brugge dat na een tussenstop bij RKC in Groningen terechtkwam. Scoorde vorig seizoen acht keer, maar verloor in de terugronde zijn basisplaats. Zoon van ex-profvoetballer Felix Ngonge.

Zakaria Bakkali (26, RKC, aanvaller)

Toptalent van weleer wiens laatste profwedstrijd – bij Beerschot – dateert van 18 april… 2021. Nu zijn contract bij Anderlecht is afgelopen, wil hij bij RKC zijn carrière herlanceren. RKC is met zes landgenoten – Shawn Adewoye (22), Dario Van den Buijs (26), Lennerd Daneels (24), Thierry Lutonda (21) en Siebe Augustijns (22) zijn de anderen – de meest Belgische club in de Eredivsie.