Stilaan ook beweging voor zijn transfer: Noa Lang begint op eigen vraag op de bank bij Club Brugge

Geen Noa Lang (23) in de basiself tegen Zulte Waregem. De aanvaller van Club Brugge, die met een transfer in zijn hoofd zit, zit op eigen aangeven op de bank tegen Zulte Waregem. Invallen is nog een optie, maar Jutgla en Sowah zijn voorzien om te starten in de spits.

We zijn 5 augustus en Noa Lang heeft nog geen nieuwe club. Dat was niet bepaald de bedoeling. De Nederlandse aanvaller was na twee seizoenen klaar met de Jupiler Pro League en hoopte snel een buitenlandse ploeg te vinden. Het liep deze zomer echter niet zo’n vaart als bij De Ketelaere. Intussen is hij wel zijn stinkende best blijven doen, zowel op training als in de matchen. Wat dat betreft heeft Carl Hoefkens niks te klagen, hij wordt er intern voor geloofd. Maar we naderen nu stilaan de cruciale laatste weken van de zomermercato.

En er begint nu wel wat te bewegen voor Lang, zowel in Engeland als in Italië. Er kwam nog geen toereikend bod binnen, maar er wordt achter de schermen wel hard aan gewerkt. Sowieso zit hij ermee in zijn hoofd – dat is logisch – en hij heeft nu ook aan zijn coach aangegeven dat het beter is om tegen Zulte Waregem niet te starten. Hij staat wel klaar om, indien nodig, in te vallen, maar het zijn Jutgla en Sowah die voorzien zijn om samen in de spits te spelen.