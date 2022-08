“Trainingskampen zijn onzin: ik kan mij niet voorstellen dat Eric Gerets had staan juichen na het gooien van een strike op een minuscuul bowlingbaantje”

Vroeger was alles saaier, behalve de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen. In de maand juli lekten traditionele beelden – toen nog bibberige zwart-wit foto’s – uit van een motivatieavond of een motivatieactiviteit. Zo zit en zat dat in het hoofd van trainers, en dat leren ze waarschijnlijk nog steeds tijdens hun opleiding: dat je voetballers moet behandelen als kinderen op de lagere school. Je gaat ze een heel jaar ijzeren discipline leren en je verwacht alles van ze, maar aan het begin of het eind van het jaar mag er even lekker gek worden gedaan.