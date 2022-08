Opnieuw speler met gescheurde kruisband: ook Westerlo-aanvaller Erdon Daci wacht maandenlange revalidatie

Tegenslag voor Westerlo en Jonas De Roeck. Erdon Daci liep deze week op training een zware knieblessure op en moet onder het mes. De Macedoniër staat voor een maandenlange revalidatie. Na twee speeldagen staan er in België al zes (!) spelers aan de kant met een kruisbandletsel.

Daci verdraaide woensdag op training tijdens een ongelukkig actie zijn knie en liep daarbij een gescheurde kruisband op. De aanvaller, die in de wedstrijd tegen Cercle Brugge nog de score opende en zo voor het eerste Westelse doelpunt in 1A in meer dan vijf jaar zorgde, moet nu geopereerd worden en staat maandenlang aan de kant.

Westerlo kan zondag tegen AA Gent ook niet rekenen op Pietro Perdichizzi. De verdediger kreeg tegen OH Leuven rood en is één wedstrijd geschorst. Verder kan De Roeck beschikken over een volledig fitte kern.

Eerder dit seizoen scheurden Luca Oyen, Adnane Abid (Genk), Tarik Tissoudali (Gent), Edgaras Utkus (Cercle Brugge) en Jens Teunckens (Lierse) al hun kruisband af. Op het einde van vorig seizoen maakte Lucas Bijker (KV Mechelen) hetzelfde mee.