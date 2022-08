Raad EU geeft formele goedkeuring voor vrijwillige beperking gasverbruik in de EU

De Raad van de Europese Unie, die momenteel wordt voorgezeten door Tsjechië, heeft vrijdag formeel zijn goedkeuring gegeven voor het plan om de vraag naar gas in de hele EU tot eind maart met tenminste 15 procent te verminderen. Eind juli was al aangekondigd dat hierover een akkoord zou worden bereikt.

De tekst wordt begin volgende week gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en zal een dag later in werking treden, zo heeft het Tsjechische voorzitterschap bekendgemaakt op Twitter.

De overeenkomst tussen de 27 lidstaten komt er nadat de Russische gasleveringen sterk zijn teruggelopen na de inval in Oekraïne. “De totale gasstromen uit Rusland zijn nu 30 procent minder dan de gemiddelde gasstromen voor de periode 2016-2021”, aldus de tekst van de vrijdag aangenomen verordening. Om het hoofd te bieden aan een mogelijke totale onderbreking van de bevoorrading heeft de EU besloten dat elke staat op zijn eigen manier zal trachten zijn gasverbruik onverwijld te verminderen met 15 procent ten opzichte van het gemiddelde over dezelfde periode in de afgelopen vijf jaar.

Als zich een ernstig tekort voordoet, kunnen de 27 lidstaten besluiten een “alarmfase” voor de hele EU af te kondigen, waardoor het gasverbruik in elke lidstaat verplicht zou worden beperkt. Er is voorzien in uitzonderingen, voornamelijk voor eilandstaten of staten die geïsoleerd zijn op energiegebied.

Elke staat moet zijn nationale rampenplan tegen eind oktober bijwerken om rekening te houden met deze verminderingsdoelstelling.