Kudde koeien zet dorpje op stelten: “Het was een beetje eng”

In het Engelse East Allington zorgde een kudde koeien voor heel wat chaos. De kudde ging doodleuk op wandel in het dorp nadat iemand het hek van hun wei had opengezet. De kudde, bestaande uit een 40 à 50 koeien, zette met hun geloei het dorp op stelten, tot ze in nieuw weitje hun gading vonden. Van daaruit probeerden enkele buurtbewoners ze terug weg te lokken - zonder resultaat. “Omdat het zoveel koeien waren, was het zelfs een beetje eng”, klinkt het bij een buurman.