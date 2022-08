Bitcoingoeroe stapt op als CEO van bedrijf na miljoenenverlies, om net méér met bitcoin bezig te zijn

Michael Saylor stond 33 jaar geleden mee aan de wieg van het Amerikaanse bedrijf MicroStrategy, maar de voormalige militair zet nu een stap terug als CEO. Zijn geloof in cryptomunten, dat hem de bijnaam Bitcoinstier opleverde, brak hem en zijn bedrijf de voorbije maanden bijzonder zuur op. Nochtans gaat hij de organisatie niet verlaten, hij is net van plan zich nog méér bezig te houden met bitcoin.

De man, die studies volgde om vliegtuigontwerper te worden, is er rotsvast van overtuigd dat bitcoins de Amerikaanse dollar op termijn overbodig zullen maken. “Investeer al jouw geld in cryptomunten”, klonk zijn advies de voorbije jaren aan al wie het wilde horen, “en verkoop ze nooit meer.” Michael Saylor telt zo’n 2,6 miljoen volgers op Twitter en het Amerikaanse weekblad Forbes schat zijn persoonlijk vermogen op ongeveer 1 miljard dollar.

MicroStrategy, eigenlijk een soort bitcoinfonds, moest in totaal een verlies van meer dan 1 miljard dollar slikken. Dat meldde de firma, die in 1998 naar de beurs is getrokken, tijdens de bekendmaking van de laatste kwartaalcijfers. Het is inmiddels al het zevende kwartaal op rij dat er rode cijfers in de boeken staan. Vooral de waardevermindering die het bedrijf moest boeken op de portefeuille bitcoins deed behoorlijk pijn. Op die investering bedroeg het verlies maar liefst 917 miljoen dollar tegenover november vorig jaar.

Van 65.000 dollar naar 20.000 dollar

MicroStrategy heeft zelf gemiddeld 30.664 dollar per stuk betaald voor z’n bitcoins. Eind vorig jaar was de cryptomunt nog meer dan 65.000 dollar waard, eind juni dook de koers even onder de grens van 20.000 dollar en vandaag gaat een bitcoin voor ongeveer 23.000 dollar over de toonbank – liefst 7.000 euro minder per stuk dus dan de aankoopprijs van MicroStrategy.

Financieel directeur Phong Le wordt de nieuwe CEO van het bedrijf. Michael Saylor blijft voorzitter van de raad van bestuur en hoofd van het investeringscomité. In een persbericht van het bedrijf klinkt het dat de 57-jarige man zich in zijn nieuwe functie meer kan focussen op de strategie rond cryptomunten.

“Als bestuursvoorzitter kan ik me meer richten op onze strategie om Bitcoins te kopen en initiatieven om de cryptomunt te promoten, terwijl Phong Le als CEO de algemene bedrijfsactiviteiten zal managen”, klinkt het. Volgens ingewijden is de kans groot dat Saylor voortaan nog actiever wordt op social media en vaker zal verschijnen in podcasts.

