Invloed van de droogte te zien aan fauna, flora en landbouw in Vlaanderen

De samenstelling van de fauna en flora in Vlaanderen is drastisch aan het veranderen. De reden daarvoor is de aanhoudende droogte. Dat zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “Vijf van de zes afgelopen jaren waren droge jaren. Dat heeft enorme gevolgen voor planten en dieren.” Ook in de West-Vlaamse landbouwsector zijn er veel verliezen, klinkt het bij het Algemeen Boerensyndicaat.

“We leven hier bijna in een mediterraan klimaat”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. Voor verschillende planten- en diersoorten zorgt dat voor moeilijkheden. “Vissen, libellen en salamanders, ze hebben allemaal last van de droogte. Zo is er een hele generatie van watersalamanders die niet voor nakomelingen kan zorgen.”

Door de droogte kunnen bepaalde diersoorten hier ook niet blijven. Ze zoeken een ander, vaak kouder en natter, klilmaat op. Aan de andere kant duiken er ook nieuwe soorten op. “Vroeger was een nieuwe zuiderse diersoort groot nieuws. Nu gebeurt dat bijna om de vijf minuten”, klinkt het.

LEES OOK. Als het nu niet snel regent, volgen strenge maatregelen om ons drinkwater veilig te stellen (+)

Malariamuggen

De aanhoudende droogte zorgt er ook voor dat het klimaat hier gunstig wordt voor de malariamug bijvoorbeeld, zegt Verbelen. “En dan krijgt de mens er last van. Het is pas als de mens er last van krijgt, dat die reageert. Maar dat is te laat. De inspanningen halen de rampen niet in.” De waterbom die vorig jaar ontplofte boven Wallonië is volgens Verbelen het perfecte voorbeeld.

Naast de samenstelling van de fauna en flora in Vlaanderen die verandert, zorgt de droogte er ook voor dat we schaarser met water moeten omgaan. “Volgende geopolitieke spanningen en oorlogen zullen gaan over drinkbaar water”, zegt Verbelen. Ook de oversterfte stijgt door te hoge temperaturen. Vaak treft die mensen met onderliggende aandoeningen. Dat zal volgens Verbelen de komende jaren alleen maar toenemen.

LEES OOK. Volgende week mogelijk eerste hittegolf van het jaar: “Het wordt sowieso bakken, braden, puffen en zweten” (+)

Invloed op landbouw

De droogte heeft daarnaast ook een invloed op de West-Vlaamse waterlopen, de grondwaterstanden en debieten zijn er namelijk slecht aan toe. En dat heeft een grote impact op de landbouw in de provincie, waar in grote mate aan groenteteelt wordt gedaan. “Die sector is heel zwaar getroffen, want groenten zijn dure vruchten. Landbouwers rekenen op een redelijk rendement om uit de kosten te geraken. De verliezen hebben dus meteen een grote impact in West Vlaanderen”, zegt Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

Voor sommige gewassen krijgen landbouwers te maken voor verliezen van 20 à 25 procent. “Boontjes krijgen het moeilijk. Ze moeten zich nu ontwikkelen maar ze verbranden door de zon. Dit is catastrofaal voor de diepvriesboontjes. Er zijn percelen waar niets zal kunnen worden geoogst”, zegt Danny Metsu, voorzitter van ABS Ieper en zelf ook groenteboer. In de spruitjesteelt worden eveneens verliezen van rond de 20 procent verwacht. Bij de vroege aardappelrassen wordt een opbrengstverlies van 40 tot 50 procent verwacht.

De landbouwers pleiten daarom opnieuw voor structurele maatregelen tegen de droogte. “Er moeten meer alternatieven zijn dan een captatieverbod. Als deze situatie verder doorgaat, wordt de situatie enkel erger.”