Van Albert Sambi Lokonga tot Roméo Lavia: De Belgen zijn nog met tien in de Premier League (maar straks alweer met elf)

Als dirigent van Manchester City loopt Kevin De Bruyne uiteraard het meest in de kijker. Youri Tielemans – blijft hij nu bij Leicester of trekt hij alsnog naar Arsenal? – zal de komende weken ook nog flink in de aandacht staan. Leicester heeft nog altijd Timothy Castagne en Dennis Praet. Leander Dendoncker ligt nog onder contract bij Wolverhampton Wanderersen Leandro Trossard bij Brighton. Albert Sambi Lokonga moet maar eens doorbreken bij Arsenal. En moeten we er nog op rekenen dat Michy Batshuayi potten breekt bij Chelsea? Of wordt hij weer uitgeleend?

Maar verder is het vooral aan een nieuwe generatie middenvelders. Southampton betaalde 12,5 miljoen voor Roméo Lavia (18) en de jonge Belg stond bij de generale repetitie voor de start van het seizoen in de typeploeg. Nottingham Forrest legde 15 miljoen neer voor Orel Mangala (24), maar die ploeg zien we wel als voornaamste kandidaat voor degradatie. Met Lille-middenvelder Amadou Onana (20), die stevig gelinkt wordt aan West Ham maar zelf graag naar Everton wil, kan er nog een extra Belg bijkomen.(lvdw)