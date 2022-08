KV Oostende verhuurt rechtsback Kyle Duncan aan ex-club NY Red Bulls

De 24-jarige Duncan kwam begin dit jaar naar KVO maar speelde slechts mee in zeven competitieduels. Dit seizoen zat hij nog niet in de selectie. Om hem meer ritme te laten opdoen, wordt de Amerikaan tot eind december verhuurd aan NY Red Bulls.

“Kyle maakte de eerste twee wedstrijden geen deel uit van de wedstrijdselectie en na gesprekken met Yves (Vanderhaeghe) was het duidelijk dat we Kyle op dit moment niet genoeg speelminuten konden garanderen”, legt CEO Gauther Ganaye uit. “Met Robbie D’Haese, David Atanga, Siebe Wylin en Brecht Capon hebben we bovendien nog vier spelers die op de rechtsachterpositie kunnen spelen. Om progressie te kunnen maken, is het belangrijk dat Kyle wekelijks aan spelen toekomt en dat kan bij zijn voormalige club New York Red Bulls. We hopen dat hij daar zijn beste vorm terug vindt om dan sterker terug te keren naar KVO.”