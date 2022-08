Spanningen lopen op in Taiwan: “Zeker 49 Chinese straaljagers drongen Taiwanese luchtverdedigingszone binnen”

China voerde donderdag zijn grootste militaire manoeuvres ooit rond Taiwan uit, in een forse reactie op het omstreden bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan de eilandstaat. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie en beschouwt de demarche van Pelosi als een ernstige provocatie en een verzaking van de belofte van de VS om geen officiële betrekkingen met het eiland te onderhouden.

Vrijdag/vandaag nog sprak VN-baas António Guterres zich uit over de opgelopen spanningen tussen China en de VS. Zo zei hij dat het “onmogelijk” is om “de meest dringende problemen in de wereld”, zoals de klimaatopwarming, op te lossen zonder dialoog tussen de twee landen.

