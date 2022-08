Acht doden bij aanslag in Afghaanse hoofdstad Kaboel

Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vrijdag zeker acht personen om het leven gekomen. Achttien anderen raakten gewond bij het geweld in een winkelstraat in een sjiitische wijk, zo meldt de Afghaanse politie.

“De veiligheidsdiensten zijn op zoek naar de daders” van de aanslag, zo bevestigt de politie. Te midden van de drukbezochte straat in het westen van de stad ontplofte een bom die verstopt was in een stootkar onder stapels groenten.

Volgens een ooggetuige die geciteerd wordt door het Afghaanse Tolo News zou het aantal slachtoffers veel hoger liggen dan wat de politie beweert. Verschillende gewonden verkeren in kritieke toestand, zo zegt Khalid Zadran, de woordvoerder van de politie in Kaboel.

Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag ondertussen opgeëist in een persbericht. De taliban hebben de aanslag veroordeeld en betreuren dit “laffe werk van vijanden van de islam en van het land”. Het merendeel van de aanslagen die Afghanistan teisteren, worden gepleegd door IS. Met haar geweld viseert de terreurgroep religieuze en etnische minderheden.