Israël hervat luchtaanvallen op Gazastrook en roept reservetroepen op

Israël heeft vrijdagavond de luchtaanvallen op de Gazastrook hervat na een eerdere golf diezelfde dag, waarbij het Israëlische leger vijftien mensen zegt te hebben gedood. Onder de doden is ook Tayseer al-Jabari, een hoge commandant van Islamitische Jihad, zo bevestigde de groep in een verklaring.

“Het IDF (Israëlische leger) blijft zich richten op militaire doelen van de Palestijnse Islamitische Jihad in de hele Gazastrook”, aldus een verklaring van het Israëlische leger. Palestijnse getuigen zeggen meerdere aanvallen te hebben gezien, waaronder een ten oosten van de stad Gaza.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz gaf het leger vrijdag toestemming om maximaal 25.000 reservisten op te roepen voor operationele doeleinden. Volgens The Jerusalem Post is het leger hier al mee begonnen. Dat duidt erop dat Israël mogelijk gevechtshandelingen plant die verder gaan dan de luchtaanvallen van vrijdag. “Het doel van deze operatie is het elimineren van een concrete dreiging tegen de burgers van Israël en de burgers die naast de Gazastrook wonen”, zei premier Yair Lapid in een verklaring.

Buurland Egypte bemiddelt tussen Israël en de Palestijnen om verdere escalatie te voorkomen, meldt de Egyptische staatstelevisie.

