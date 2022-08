Politie blundert tijdens uithuiszetting: “Oh, verdomme”

Een vrouw uit Florida wist niet wat haar overkwam toen enkele agenten aan haar deur kwamen kloppen om haar uit huis te zetten. De vrouw was zelf niet thuis, maar kon via haar deurbelcamera met de agenten communiceren. Terwijl de slotenmaker al een gat aan het boren was in het slot, kreeg Jennifer uitgelegd dat de agenten letterlijk aan het foute adres waren. Pas na enige tijd, krijgen de agenten door dat ze een grote blunder gemaakt hebben.