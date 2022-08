Van ver lijken ze op officiële borden, maar wie dichterbij komt leest boodschappen als: “Om dit te lezen, moet je bukken” of een wegwijzer naar “Ergens”. Bedenker Kamiel De Bruyne (30) is voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze borden. Maar die borden blijken nu toch een (vervelend) nut te hebben: meegenomen worden. In enkele weken tijd werden al enkele van zijn bordjes gestolen.