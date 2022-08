Terroristen in Zaventem hadden eigenlijk ander doel voor ogen: met vrachtwagen inrijden op menigte tijdens EK in Parijs

De terroristen die op 22 maart 2016 aanslagen pleegden in de luchthaven van Zaventem en het metrostation van Maalbeek, wilden eigenlijk toeslaan in het Stade de France in Parijs. Dat blijkt uit de akte van inbeschuldigingstelling, die VTM kon inkijken.

Het EK Voetbal dat zo’n 75.000 mensen samenbracht in het stadion van Parijs om de nationale ploeg toe te juichen, dat was het perfecte doelwit voor de terreurgroep die uiteindelijk in Brussel aanslagen pleegde. De terroristen waren onder meer van plan om met een vrachtwagen in te rijden op de menigte, tijdens de openingsmatch. Zat ook in het publiek: de toenmalige president François Hollande. Al snel na de feiten deden geruchten de ronde dat Brussels Airport niet de ‘eerste keuze’ was. Dat blijkt nu bevestigd uit conversaties die werden teruggevonden op een achtergelaten computer.

De terroristen besloten uiteindelijk vroeger dan gepland te handelen omdat ze zich in het nauw gedreven voelden na de arrestatie van Salah Abdeslam. Nog uit de akte zou blijken dat de terreurgroep een lange lijst met doelwitten had. Zo hadden ze in ons land ook de Antwerpse haven, de legerkazerne van Fawinne en de ambtswoning van de premier in het vizier. Uiteindelijk sloeg de groep toe op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek, waarbij 32 mensen stierven.